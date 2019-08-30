Финансы
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.
Газета.Ru 17:34
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН 17:36
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол
«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги
У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт 16:40
Футбол
Сергей Семак: «Есть шанс, что Дриусси сыграет со „Спартаком“»
В воскресенье, 1 сентября, в 19:00 в Москве «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком», своим принципиальным соперником.
Петербургский дневник 04:48
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° 02:29
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Космос
РКС увеличивает производство микросхем до 500 тысяч единиц в год
Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в госкорпорацию Роскосмос в начале 2020 года намерен увеличить выпуск микросхем до 500 тысяч единиц.
Политическая Экспертиза вчера в 03:05
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Здоровье
В Челябинске откроется «бережливая» поликлиника
Урал-пресс-информ 16:40
Футбол
Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Кальяри»
Евро-футбол.ру 13:42
Культура
Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости 05:17
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Политика
США расширили санкционный список против КНДР
Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
Страна Советов on-line 12:12
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10