Экономика
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Интернет
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу
Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
Аргументы и Факты 06:00
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона вышла замуж без любви
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.
ТВ Центр 02:05
Космос
Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе
Органы обоняния в космосе чувствительны к различным ароматам, а потому космонавты могут ощутить дискомфорт из-за парфюма, не пользуясь ими в таких условиях.
OAnews 00:00
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Здоровье
В Челябинске откроется «бережливая» поликлиника
Урал-пресс-информ 16:40
Наука
Зубы древних мышей рассказали об их расселении по континентам
ГЛАС.RU вчера в 14:44
Происшествия
В Москве задержали двух тренеров личностного роста
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».
News.ru вчера в 14:31
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино
На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.
Life.ru 15:13
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open
Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
GoTennis.ru 15:57
Культура
В Ярославле открылась выставка Куинджи
Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.
Городские новости (г. Ярославль) 12:37
Технологии
Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел
Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru 10:10
Игры
Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом
В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.
CyberSport.ru 03:30
Происшествия
Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 12:31
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Гаджеты
Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети
Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.
Astera 05:23