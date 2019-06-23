Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРБК вчера в 18:51

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф. Матч, проходивший на Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио» завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аргентина вышла в 1/4 финала Кубка Америки и сыграет с Венесуэлой

Sports.ruвчера в 16:52

Агуэро и Мартинес забили Катару. Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:02

Агуэро – третий игрок в истории сборной Аргентины, забивший 40 голов

Спорт-Экспрессвчера в 21:39

Лионель Месси: Победа над сборной Катара придаст уверенности нашей команде

Советский спортвчера в 18:38

Агуэро стал 3-м игроком в истории сборной Аргентины, забившим 40 голов

Sport24.ruвчера в 20:46

Аргентина выиграла у Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки

LiveSport.ruвчера в 17:16

Месси: Аргентине нужен был матч со сборной Катара, чтобы обрести уверенность

Чемпионатвчера в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Елизавета II выехала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Елизавета II временно выехала из Букингемского дворца после того, как персонал заметил на кухне крысу.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»

Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты

Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты

Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
Обновлено вчера в 07:02
Наука

На смартфонах обнаружили опасные бактерии

Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика

В Китае заявили, что готовы делиться опытом управления в банковской сфере

Китай планирует воспользоваться благоприятными возможностями для продвижения многостороннего сотрудничества в финансовой сфере в ходе предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в японской в Осаке и готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования ради всеобщего устойчивого развития.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Энергетика

Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года

Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В воинской части Казахстана произошел взрыв

На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 17:03
Политика

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено 22 июня в 10:57
Общество

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Гомез опубликовала видео с танцем под песню Bad Guy в апреле 2019 года, а Даниил Глейхенгауз объявил о подготовке Загитовой к показательному номеру в Японии в мае.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Общество

Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов

Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Религия

С понедельника у православных начинается Петров пост

В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Спорт

Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью

Обновлено вчера в 21:30
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное