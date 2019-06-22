Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРБК 18:51

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф. Матч, проходивший на Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио» завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

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Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

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