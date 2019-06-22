Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРБК 18:51
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф. Матч, проходивший на Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио» завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:08, Вашингтон
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Здоровье
Эксперт рассказал, как увеличить продолжительность жизни
Принимавший участие в дискуссии путешественник и писатель из Америки Дэн Бюттнер назвал несколько способов для продления жизни человека.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Общество
Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ
Количество бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, а число абитуриентов увеличится на 15%, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:05
Игры
Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Токио
Эпицентр сейсмособытия находился близ южного берега префектуры Тиба, глубина залегания очага составила примерно 60 км. По японской семибалльной шкале сила толчков составила четыре балла.
Обновлено в 20:59
Общество
Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Обновлено в 20:14
Политика
Многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕ
Многие страны Совета Европы выступили за то, чтобы принять проект резолюции, который откроет возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 11:25
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Общество
Гепатит А нашли в охинском водопроводе
Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .
Обновлено в 21:23
Общество
Депутаты пока не решаются отменить возможность приватизации служебного жилья в Южно-Сахалинске
Городская дума Южно-Сахалинска собрала внеочередное заседание комитета по экономике и бюджету, чтобы второй раз рассмотреть предложение администрации МКУ "Управление жилищной политики" о признании утратившим силу положения о приватизации муниципального жилья.
Обновлено в 21:52
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Зариф привел доказательства попытки Болтона втянуть Трампа в войну
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран обладает доказательствами попыток "Группы-Б" при участии советника США Джона Болтона втянуть американского президента Дональда Трампа в войну.
Обновлено в 10:02
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:44
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено в 14:42
Космос
NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе
Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Общество
Сотрудники Uniqlo после 3 лет работы будут получать $280 тыс в год
Зарплата работников составит 30 миллионов иен ($280 тысяч) в год для тех, кто работает в США или Европе, в то время как в Японии можно будет заработать более 10 миллионов иен в год.
Обновлено в 06:24
Политика
Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию
Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
Путешествия
Представлен рейтинг самых гостеприимных стран мира
Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.
Обновлено в 20:33
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
Обновлено в 18:42
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено вчера в 05:11