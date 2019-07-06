Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter. Матч прошел на Арена Коринтианс («Итакеран») в Сан-Паулу.

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

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