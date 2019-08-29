Финансы

RT на русскомRT на русскомАргентина намерена обсудить с МВФ пересмотр сроков погашения долга

Аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.
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