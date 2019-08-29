Финансы
RT на русскомАргентина намерена обсудить с МВФ пересмотр сроков погашения долга
Аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
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Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трёх
Под завалами нашли ещё два тела. В Новосибирске, где в среду произошло обрушение здания, нашли тела ещё двух погибших.
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Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
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Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
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Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
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Первые оценки The Dark Pictures: Man of Medan – без искры
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
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Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Армия и оружие
Сегодня начнет работу Космическое командование США
Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа.
Российская газета 17:55
Экономика
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
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Кинопремьеры недели: «Тачка на миллион» и «Я иду искать»
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Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
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Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
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Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег
ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.
Ореанда-Новости 02:54
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Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.
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600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
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Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
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Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
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