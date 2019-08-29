Экономика
ВедомостиАргентина хочет реструктурировать госдолг на $101 млрд
Президент Аргентины Маурисио Макри в четверг призвал инвесторов к спокойствию и предложил провести переговоры с оппозицией, чтобы помочь стране избежать дефолта.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Президент США Дональд Трамп сообщил о старте работы космического командования США и создании космических войск.
Газета.Ru вчера в 16:58
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском вчера в 15:25
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Политика
Переговоры об обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются
"Интерфакс" со ссылкой на источник в Москве сообщает, что обмен заключенными между Россией и Украиной еще не начался.
НИА Самара 04:22
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Уговорили чехов: Комличенко меняет «Младу Болеслав» на ЦСКА
Российский форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, который отлично проявил себя в последних матчах за команду и был вызван в сборную России, в самое ближайшее время станет игроком столичного ЦСКА.
Вести.Ru 03:25
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Происшествия
Поезда на зеленой ветке метро следуют с увеличенными интервалами
По словам оператора горячей линии столичной подземки, составы "следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам".
Москва 24 03:58
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Известия вчера в 14:26
Армия и оружие
Волгоградский самолет показали на авиасалоне «МАКС-2019»
В Московской области на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» прошла презентация волгоградского самолета на импеллерной тяге.
ИА Городские вести. Волгоград 04:06
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Теннис
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий раунд Открытого чемпионата США (US Open).
РБК вчера в 20:30
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 17:36