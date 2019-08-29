Экономика
ВедомостиАргентина хочет реструктурировать госдолг на $101 млрд
Президент Аргентины Маурисио Макри в четверг призвал инвесторов к спокойствию и предложил провести переговоры с оппозицией, чтобы помочь стране избежать дефолта.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Известия вчера в 14:26
Общество
В Японии прекратил свою работу K Computer
Японский суперкомпьютер К, установленный в Японском государственном исследовательском институте Рикэн, в пятницу официально прекратил свою работу.
ТАСС 03:47
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Политика
Лондон выделит £3 млн для помощи британцам в ЕС после Brexit
Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов для помощи в оформлении документов проживающим в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства.
Газета.Ru 01:43
Финансы
Эксперт предсказал укрепление курса рубля к концу года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.
Известия 03:21
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Политика
Зеленский пока не помиловал участвующих в обмене россиян
Президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал россиян, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами между РФ и украинской стороной.
ФАН 03:31
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
Газета.Ru 02:08
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Кино
В Ростовском музыкальном театре назначен главный режиссер
В новом театральном сезоне главным режиссером Ростовского государственного музыкального театра станет Павел Сорокин.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:03
Футбол
Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ
Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
РИА Новости 03:44
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Общество
Автовладельцы смогут создавать гаражные товарищества
Если соседи по гаражам захотят юридически оформить свои отношения, они могут опираться на общие нормы Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах и нормы законодательства о некоммерческих организациях.
Российская газета 04:43
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Кино
Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон
В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
Piter.tv 04:42
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Происшествия
Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына
Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.
ТАСС 04:15
Политика
Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов
Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.
RT на русском 04:38
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:30
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05