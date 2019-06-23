Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРИА Новости вчера в 17:11

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Аргентинцы в заключительном туре группового этапа обыграли приглашенную на турнир команду Катара – 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82-я).

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Армия и оружие США и НАТО опять играют мускулами у российских границ Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.

Происшествия ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

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Политика Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17 Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Экономика Российский бизнес остается в Грузии Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.

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Космос НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.

Политика Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.

Гаджеты Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16-дюймовый экран Устройству прочат 16,1-дюймовый дисплей, процессор Intel Core i5-8265U, дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, большую сенсорную панель, выдвижную фронтальную камеру, громкоговорители по бокам от клавиатуры, а также поддержку фирменной технологии Huawei для быстрого обмена файлами между ноутбуком и смартфоном.

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Наука В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.