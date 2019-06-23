Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРИА Новости вчера в 17:11
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Аргентинцы в заключительном туре группового этапа обыграли приглашенную на турнир команду Катара – 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82-я).
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