Футбол

Аргентина и Венесуэла стартовали в четвертьфинале Кубка АмерикиНева Спорт 15:00

На стадионе «Марокана» в Рио-де-Жанейро стартовал четвертьфинальный матч Кубка Америки между Венесуэлой и Аргентиной. В этом матче определяется соперник сборной Бразилии по полуфиналу, которая прошлой ночью по пенальти прошла Парагвай. Обе команды вышли из группы со второго места.
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