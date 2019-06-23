Футбол
Аргентина и Венесуэла стартовали в четвертьфинале Кубка АмерикиНева Спорт 15:00
На стадионе «Марокана» в Рио-де-Жанейро стартовал четвертьфинальный матч Кубка Америки между Венесуэлой и Аргентиной. В этом матче определяется соперник сборной Бразилии по полуфиналу, которая прошлой ночью по пенальти прошла Парагвай. Обе команды вышли из группы со второго места.
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Кубок Америки 2019: прогноз на 1/4 финала Венесуэла vs Аргентина 28 июня
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