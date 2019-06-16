Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без светаBFM.ru 08:21
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света. Об этом сообщает аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur в своем Twitter.
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Происшествия
Задержаны трое участников массовой драки в селе под Пензой
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Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
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Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
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Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Театры
Тюменский драмтеатр откроет новый сезон мировой премьерой
Музыкально-драматический спектакль «Мертвые души» по пьесе Н. В. Гоголя в современной инсценировке подготовят артисты тюменского драматического театра к открытию 162-го творческого сезона.
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Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Боец ВСУ умер после игры в «войнушку» с приятелем в курилке воинской части
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
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Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
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Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
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Религия
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Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
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Спорт
Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира
По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Происшествия
Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова
Обновлено 14 июня в 04:13
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Политика
Болтон: Мадуро купил военную поддержку России за $209 млн
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключил в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 миллионов.
Обновлено в 10:21
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01
Общество
Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной
В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
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Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40