Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без светаBFM.ru 08:21

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света. Об этом сообщает аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur в своем Twitter.
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Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества

РБК09:07

Жители Аргентины и Уругвая остались без электричества из-за масштабного сбоя

Известия08:26

В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества

RT на русском07:42

Аргентина и Уругвай остались без света

Говорит Москва08:00

Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Интерфакс07:49

Увеличилось число стран, пострадавших от отключения электричества

Газета.Ru09:07

В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества

РИА Новости09:17
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Происшествия

Задержаны трое участников массовой драки в селе под Пензой

Обновлено вчера в 04:43
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Театры

Тюменский драмтеатр откроет новый сезон мировой премьерой

Музыкально-драматический спектакль «Мертвые души» по пьесе Н. В. Гоголя в современной инсценировке подготовят артисты тюменского драматического театра к открытию 162-го творческого сезона.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Боец ВСУ умер после игры в «войнушку» с приятелем в курилке воинской части

Во Львовской области скончался военнослужащий механизированной бригады ВСУ, который вместе с приятелем решил поиграть в "войнушку" после получения оружия.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

Обновлено в 09:49
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Спорт

Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира

По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Происшествия

Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова

Обновлено 14 июня в 04:13
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Политика

Болтон: Мадуро купил военную поддержку России за $209 млн

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключил в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 миллионов.
Обновлено в 10:21
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

Обновлено в 10:01
Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено в 09:28
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