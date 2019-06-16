Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбояВедомости 09:41

Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщила аргентинская компания-оператор Edesur. Издание El Pais добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

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