Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричестваРоссийская газета 08:34
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Энергетика
На новом месторождении газа в Бразилии можно добыть 20 млн куб. м в день
Предполагаемый объем добычи газа на новом месторождении в Бразилии составит около 20 млн кубометров в день, что является одной третьей частью текущего объема его производства в стране, 16 июня передает газета O Estado de S. Paulo.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Боярская примерила украшение для пирсинга
Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.
Обновлено в 16:05
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Авто
Компания ГАЗ анонсировала автомобили для розничной торговли
Совсем недавно были презентованы ТС, которые предназначены для розничной торговли.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:31
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Спорт
Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Обновлено в 15:42
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21