Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричестваРоссийская газета 08:34

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.
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Жители Аргентины и Уругвая, а также некоторых районов Бразилии остались без электричества

Эхо Москвы08:32

Свет погас в Аргентине и Уругвае

Газета.Ru08:28

В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества

RT на русском07:42

Аргентина и Уругвай остались без света

Говорит Москва08:00

Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Интерфакс07:49

Жители Аргентины и Уругвая остались без электричества из-за масштабного сбоя

Известия08:26

В Уругвае начали восстанавливать электроснабжение

РИА Новости08:41
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Спорт

Мария Командная рассказала про аферу на турнире по киберфутболу

Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Спорт

В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Космос

Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.
Обновлено 14 июня в 10:18
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Общество

Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области

«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Происшествия

Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело

По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Наука

В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита

Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
Обновлено 14 июня в 06:45
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Галустян оценил кулинарные способности Фадеева

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Вдова Говорухина рассказала о прощальном письме супруга

Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала, что муж оставил ей прощальное письмо, которое было найдено после его смерти.
Обновлено в 08:35
Авто

Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды

Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.
Обновлено в 08:48
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику

Если же на клубнике есть пятна, отсутствует аромат или её плоды мягкие, то от покупки такого товара следует отказаться.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
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