Аргентина и Уругвай остались без электричестваРоссийская газета 08:34

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Спорт Мария Командная рассказала про аферу на турнире по киберфутболу Известная телеведущая Командная рассказала, что якобы она и Евгений Савин должны были вести турнир по киберфутболу с щедрой оплатой каждому в размере 450 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Армия и оружие Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Космос Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.

Политика Ренато Усатый возвращается в Молдавию Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.

Общество Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области «С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.

Происшествия Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Наука В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.

Шоу-бизнес Вдова Говорухина рассказала о прощальном письме супруга Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала, что муж оставил ей прощальное письмо, которое было найдено после его смерти.

Авто Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику Если же на клубнике есть пятна, отсутствует аромат или её плоды мягкие, то от покупки такого товара следует отказаться.