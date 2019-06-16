Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричестваРоссийская газета 08:34

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.
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Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Интерфакс07:49

В Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии

ТАСС09:27

Жители Аргентины и Уругвая остались без электричества из-за масштабного сбоя

Известия08:26

Увеличилось число стран, пострадавших от отключения электричества

Газета.Ru09:07

Появились видео из отключенных от электричества Аргентины и Уругвая

РБК12:06

В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества

RT на русском07:42

В Уругвае заявили, что блэкаут в стране случился из-за Аргентины

РИА Новости09:14
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Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Футбол

«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги

Обновлено в 14:31
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Спорт

Сборная России по гандболу победила Словакию

Обновлено в 14:36
Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Теннис

Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Политика

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Футбол

Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину

Ранее стало известно, что украинские активисты и политики начали проводить агитацию за массовую выдачу паспортов Украины жителям российского Крыма.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»

На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Евросоюз предупредил о риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе

Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский и Аваков пообщались с жителями Мариуполя «в годовщину освобождения от ceпapaтистов»

Зеленский выступил в Мариуполе по поводу пятой годовщины взятия города ВСУ.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами

Обновлено в 13:47
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
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