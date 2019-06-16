Аргентина и Уругвай остались без электричестваРоссийская газета 08:34

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств. Причины неполадок в настоящее время уточняются.

Аргентина и Уругвай остались без электричества

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