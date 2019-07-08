Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.

УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

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