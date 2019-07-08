Футбол

УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге нацийРИА Новости 05:55

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
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«Это неправда». В УЕФА опровергли новость о приглашении Аргентины выступать в Лиге наций

Sport24.ru05:37

УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

Спорт-Экспресс05:33

УЕФА опроверг возможность включения Аргентины в Лигу наций

Матч ТВ05:58

УЕФА опроверг слухи о приглашении Аргентины выступить в Лиге наций

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УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

РИА Новости05:55

УЕФА предложил Аргентине и Бразилии вступить в Лигу наций

Советский спорт03:28

Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу наций

Газета.Ru00:21
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Наука

Немцы испытали систему визуальной автоматической посадки самолета

Обновлено 05 июля в 08:36
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«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина

1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
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В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

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Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
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Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
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Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Политика

Путину доложили о задержании помощника полпреда в УФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу о задержании оперативниками ФСБ Александра Воробьева, помощника полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В санатории скончалась четырёхлетняя девочка из Магнитогорска

В санатории «Якты-Куль» в Башкирии скончалась четырёхлетняя девочка из Магнитогорска.
Обновлено в 02:37
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Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
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В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
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Нифонтова: на втором этапе «Шелкового пути» утопила мотоцикл

Обновлено в 03:12
Политика

Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:37
Происшествия

На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом

Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
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Обновлено в 05:36
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«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля

Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.
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Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции

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18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
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Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.
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