Экономика
ФинмаркетАргентина готовит новую реструктуризацию долга
Пакет помощи, выделенный фондом Аргентине в прошлом году, является рекордным в истории МВФ. Страна использовала уже $44 млрд из действующей кредитной линии МВФ, и нынешний график погашения кредитов предполагает, что она начнет погашать долг уже в 2021 году.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Спорт
Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Общество
Московская полиция закрыла доступ к популярному среди молодежи общественному пространству «Яма»
В качестве даты предложены 30, 31 августа или 1 сентября, а в качестве места - памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь.
Эхо Москвы 06:00
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Гаджеты
Эксперты обнаружили разряжающие смартфоны приложения
1,5 миллиона пользователей скачали из Google Play приложения, разряжающие мобильные устройства.
VSE42 Новости 03:34
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.
ТАСС 04:56
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым
Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым, которые активно появляются в СМИ.
Актуальные Новости 04:08
Футбол
Кан станет генеральным директором «Баварии» в 2022 году
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан войдёт в совет директоров мюнхенского клуба, а с 2022 года займёт пост генерального директора.
RT на русском 04:23
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.
РБК 03:35
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46