Футбол
Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 18:28
Сборная Аргентины в товарищеском матче в гостях взяла верх над командой Марокко, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Товарищеский матч. Аргентина без Месси одержала минимальную победу над Марокко
Бомбардир.рувчера в 17:02
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Политика
За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:04
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Игры
«Гвинт» выпустят для устройств на платформе iOS в 2019 году
Компания CD Projekt RED выпустит карточную игру «Гвинт: Ведьмак» для устройств на платформе iOS в 2019 году.
Обновлено в 06:32
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко
Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
Обновлено в 05:51
Политика
В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России
Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Более 33 тысяч потребителей во Флориде остались без электричества
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Путин обсудит с президентским советом развитие спорта в России
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
«Евровидение» находится под угрозой срыва
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Наука
В ИТМО подтвердили пользу употребления йогуртов с пробиотиками
Эксперимент сотрудников Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) показал, что регулярное употребление кисломолочных продуктов с пробиотиками оказывает положительное воздействие на кишечную микробиоту.
Обновлено 24 марта в 06:50
Авто
Новая Lada 4x4 появится через три года
В августе 2018 года на Московском автосалоне представили концептуальную версию абсолютно новой «Нивы» под названием Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи
Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США.
Обновлено в 08:12