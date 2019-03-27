Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 18:28

Сборная Аргентины в товарищеском матче в гостях взяла верх над командой Марокко, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 1:0.

Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матче

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