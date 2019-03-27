Футбол

Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 18:28

Сборная Аргентины в товарищеском матче в гостях взяла верх над командой Марокко, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 1:0.
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Сборная Аргентины без Месси обыграла марокканцев

ProstoProSportвчера в 17:09

Марокко - Аргентина: где смотреть матч

Евро-футбол.ру25 марта в 19:31

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Матч ТВвчера в 17:01

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Sportbox.RUвчера в 17:01

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Товарищеский матч. Аргентина без Месси одержала минимальную победу над Марокко

Бомбардир.рувчера в 17:02

Месси, Промес, «Барселона», «Реал», Евро-2020 — в дайджесте событий дня

Чемпионатвчера в 19:00
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Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Наука

Создан алкоголь, который не вызывает похмелья

Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Политика

За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:04
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Игры

«Гвинт» выпустят для устройств на платформе iOS в 2019 году

Компания CD Projekt RED выпустит карточную игру «Гвинт: Ведьмак» для устройств на платформе iOS в 2019 году.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры

Обновлено в 06:27
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Авто

Ford покидает российский рынок легковых автомобилей

Обновлено в 08:27
Футбол

ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко

Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

Обновлено в 05:51
Политика

В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России

Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Более 33 тысяч потребителей во Флориде остались без электричества

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Путин обсудит с президентским советом развитие спорта в России

Обновлено вчера в 18:27
Общество

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа

Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

«Евровидение» находится под угрозой срыва

Обновлено в 05:34
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Наука

В ИТМО подтвердили пользу употребления йогуртов с пробиотиками

Эксперимент сотрудников Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) показал, что регулярное употребление кисломолочных продуктов с пробиотиками оказывает положительное воздействие на кишечную микробиоту.
Обновлено 24 марта в 06:50
Авто

Новая Lada 4x4 появится через три года

В августе 2018 года на Московском автосалоне представили концептуальную версию абсолютно новой «Нивы» под названием Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США.
Обновлено в 08:12
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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