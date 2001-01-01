Аргентина без Месси обыграла МароккоSoccer.ru вчера в 16:59

Аргентина с минимальным счетом одолела команду Марокко в товарищеском матче.

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Авто Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.

Транспорт «Ласточки» свяжут Новосибирск с пятью городами Сибири Российские железные дороги планируют в 2020-2021 годах запустить скоростные электропоезда «Ласточка» из Новосибирска в Омскую, Томскую, Кемеровские области и Алтайский край.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Общество У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами "По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.

Экономика Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Наука В Румынии начали разрабатывать сверхзвуковую «летающую тарелку» Специалисты и инженеры Национального института аэрокосмических исследований начали разработку новой сверхзвуковой «летающей тарелки».

Армия и оружие Израиль начал наносить ответные удары в секторе Газа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения «Хамас», сообщила в Twitter пресс-служба израильской армии.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Шоу-бизнес Марина Зудина намерена вернуть миллионы Олега Табакова Актриса Марина Зудина, более 30 лет бывшая супругой Олега Табакова, намерена вернуть миллионы мэтра, которых он лишился обманным путем.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Происшествия Экс-мэра Биробиджана подозревают в злоупотреблении полномочиями Следователи возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого стал бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Космос Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.

Армия и оружие Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.