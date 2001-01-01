Футбол
Аргентина без Месси обыграла МароккоSoccer.ru вчера в 16:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Товарищеский матч. Аргентина без Месси одержала минимальную победу над Марокко
Бомбардир.рувчера в 17:02
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Транспорт
Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек
Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Могилёвский губернатор уволен после визита Лукашенко на ферму
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
«Ласточки» свяжут Новосибирск с пятью городами Сибири
Российские железные дороги планируют в 2020-2021 годах запустить скоростные электропоезда «Ласточка» из Новосибирска в Омскую, Томскую, Кемеровские области и Алтайский край.
Обновлено вчера в 01:33
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Обновлено вчера в 17:40
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено вчера в 14:49
Наука
Ученые покажут, что видят глаза размером с мозг
Обновлено в 00:00
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Наука
В Румынии начали разрабатывать сверхзвуковую «летающую тарелку»
Специалисты и инженеры Национального института аэрокосмических исследований начали разработку новой сверхзвуковой «летающей тарелки».
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
Израиль начал наносить ответные удары в секторе Газа
Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения «Хамас», сообщила в Twitter пресс-служба израильской армии.
Обновлено 25 марта в 12:49
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав
Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Марина Зудина намерена вернуть миллионы Олега Табакова
Актриса Марина Зудина, более 30 лет бывшая супругой Олега Табакова, намерена вернуть миллионы мэтра, которых он лишился обманным путем.
Обновлено в 00:56
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Экс-мэра Биробиджана подозревают в злоупотреблении полномочиями
Следователи возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого стал бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Космос
Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде
Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04