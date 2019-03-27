Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матчеГазета.Ru 18:28

Сборная Аргентины в товарищеском матче в гостях взяла верх над командой Марокко, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 1:0.

Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матче

Экономика Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Происшествия В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).

Футбол Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17 Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Происшествия Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.

Энергетика Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Политика Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.

Финансы Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

Политика Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фотографии в купальнике Преподавательница русского языка и литературы из Барнаульской школы уволилась на фоне давления, которое на нее оказывали из-за публикации в соцсети фотографии в купальнике.

Общество Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Политика В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Происшествия Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Армия и оружие Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.