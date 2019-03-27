Футбол

Аргентина без Месси победила Марокко в товарищеском матчеГазета.Ru 18:28

Сборная Аргентины в товарищеском матче в гостях взяла верх над командой Марокко, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 1:0.
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Сборная Аргентины без Месси обыграла марокканцев

ProstoProSport17:09

Марокко - Аргентина: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:31

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Матч ТВ17:01

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Sportbox.RU17:01

Гол Корреа принес Аргентине победу над Марокко

Спорт-Экспресс16:59

Товарищеский матч. Аргентина без Месси одержала минимальную победу над Марокко

Бомбардир.ру17:02

Месси, Промес, «Барселона», «Реал», Евро-2020 — в дайджесте событий дня

Чемпионат19:00
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Экономика

Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express

Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено в 22:30
Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке

В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:32
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено в 10:35
Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено в 23:07
Гаджеты

Представлен новый смартфон Samsung Galaxy A70

Обновлено в 07:06
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено в 17:22
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено в 22:44
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».
Обновлено 24 марта в 06:17
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено в 10:24
Общество

Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю

Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:32
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено в 19:03
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 15:30
Общество

Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фотографии в купальнике

Преподавательница русского языка и литературы из Барнаульской школы уволилась на фоне давления, которое на нее оказывали из-за публикации в соцсети фотографии в купальнике.
Обновлено 24 марта в 23:32
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено в 22:28
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Политика

В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено в 23:11
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено в 22:34
Происшествия

В Китае таксист удерживал 16-летнюю школьницу в качестве секс-рабыни

Обновлено в 22:36
Армия и оружие

Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России

В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.
Обновлено в 18:29
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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