Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матчеЧемпионат 16:59

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла национальную команду Марокко со счётом 1:0. Встреча состоялась в Танжере на стадионе «Стад де Танжер». Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве. Единственный гол был забит на 83-й минуте.

Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче

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