Футбол
Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»Soccer.ru вчера в 11:06
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая. В первом поединке "альбиселесте" проиграли Колумбии (0:2). Для нас Кубок Америки еще не начался.
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Прогноз и ставка на матч Аргентина - Парагвай, 2-й тур группового этапа Кубка Америки
ODDS.ru18 июня в 15:46
Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 1.94) на тоталы в игре Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 12:59
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
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Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
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В России запустили ипотеку на строительство частных домов
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Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
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Обновлено в 10:36
Политика
Великобритания приостановила поставки вооружений Саудовской Аравии
Великобритания приостановила экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на время изучения принятого Королевским апелляционным судом с требованием пересмотреть решение правительства о продаже оружия Эр-Рияду с учетом возможности его использования в йеменском конфликте, передает AP.
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Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед
В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
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Цены на отопление пересчитают в России
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Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России
В Министерстве обороны России заявили о полномасштабной информационной войне, которую Вашингтон ведёт против Москвы.
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Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
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