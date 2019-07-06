Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка АмерикиРБК 17:19

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter. Матч прошел на Арена Коринтианс («Итакеран») в Сан-Паулу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аргентина взяла бронзу Кубка Америки несмотря на удаление Месси

Нева Спорт17:30

Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?

Спорт-Экспресс17:25

Сборная Аргентины без Месси обыграла Чили и взяла бронзу на Кубке Америки

Газета.Ru16:59

🔴🔴Месси и Медель удалены в матче Кубка Америки. Судья обратился к VAR, но не отменил решение

Sports.ru15:58

Гари Линекер: «Месси не заслуживал прямой красной карточки»

Матч ТВ17:20

Судья сошел с ума и удалил Месси на 37-й минуте. Матч за третье место на Копа Америка — жесть

Sport24.ru17:20

Аргентина – Чили – 2:1, 6 июля 2019 года, обзор матча Кубка Америки

Чемпионат17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов

Обновлено в 15:20
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Авто

Опубликованы цены на новый компактный кроссовер Kia XCeed

Обновлено в 05:12
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Футбол

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.
Обновлено в 06:32
Кино

Женщина может сыграть главную роль в ремейке фильма «Маска»

Женщина может сыграть главную роль в ремейке популярного фильма "Маска".
Обновлено в 10:24
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Волгоградскую область настигло маловодье

Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.
Обновлено в 12:56
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Теннис

Энди Маррей и Серена Уильямс победили на старте Уимблдона в миксте

Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж

Преображение юной певицы оценили ее поклонники. Дочь Алсу, Микелла Абрамова, решила сменить имидж.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

ДНР: При обстреле Горловки украинская мина попала в детскую площадку

Украинские военные утром 6 июля обстреляли из минометов Горловку, в результате чего одна из мин угодила на территорию детской игровой площадки.
Обновлено в 06:56
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
Обновлено в 15:28
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что не приедет на сборы

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн недоволен заявлениями команды, сообщает Marca.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гари Медель
Чилийский футболист
Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное