Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с МеделемВести.Ru 16:05

Эпизод произошел при счете 2:0 в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
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