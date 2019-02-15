Футбол
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай могут совместно провести ЧМ-2030Евро-футбол.ру 00:13
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай собираются подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Об этом в "Твиттере" сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.
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Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и совместно подать её на 2030 год. Предложение было одобрено.
— Себастьян Пиньера, чилийский экономистЧемпионат вчера в 18:27
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Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут общую заявку на проведение ЧМ-2030
Чемпионатвчера в 18:27
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Sports.ruвчера в 20:15
Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Бомбардир.рувчера в 17:30
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