Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в МосквеLenta.ru 17:56
Чертановский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Хоккей
«Авангард» подписал новый контракт с Беком
Обновлено в 10:25
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено в 12:21
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Автоспорт
Вильнёв: Хэмилтон хотел, чтобы стюарды выписали штраф Феттелю
Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, который лишил немца победы в гонке.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Экономика
«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерам
В Москве 10 июня прошло годовое общее собрание акционеров «Норильского никеля». В собрании приняли участие 79,5% акционеров.
Обновлено в 07:02
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
На Украине предложили уйти от «тупой прусской системы», чтобы «переиграть россиян»
Згурец заявил, что всё это станет уходом от "тупой прусской системы" и принятием системы "гибкой британской".
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании
Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз для России
Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Космос
10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле
Обновлено 08 июня в 07:37
Наука
Собаки испытывают стресс вместе с хозяевами
Уровень гормонов стресса в организме животных резко повышается, когда хозяин в депрессии Шведские ученые из университета Линчепинга провели исследование состояния собак и сравнили его с эмоциональным настроем их хозяев, сообщает oane.ws.
Обновлено 07 июня в 13:51
Игры
Прохождение нового Doom Eternal показали на E3
Обновлено в 18:25