Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в МосквеLenta.ru 17:56

Чертановский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Суд в Москве арестовал еще пятерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе

Агентство Москва16:54

РЕН ТВ публикует список задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

РЕН ТВ02:51

Арестованы пятеро подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Москва 2417:47

Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца в Москве

РИА Новости14:30

Суд арестовал еще пятерых подозреваемых в убийстве борца Сергея Чуева

Вечерняя Москва17:10

«Да, я дрался с Чуевым. Почему? Просто»: По делу об убийстве борца арестовали шестерых граждан Таджикистана

Комсомольская правда17:05

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

ТАСС16:56
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Убийцы 34-летнего москвича «потеряли память»

Вести.UZ15:40
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с Беком

Обновлено в 10:25
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Общество

Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Обновлено в 12:21
Гаджеты

В смартфонах на Android нашли встроенный вирус

Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В анализах Голунова не нашли наркотиков

Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 12:15
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Автоспорт

Вильнёв: Хэмилтон хотел, чтобы стюарды выписали штраф Феттелю

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, который лишил немца победы в гонке.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Экономика

«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерам

В Москве 10 июня прошло годовое общее собрание акционеров «Норильского никеля». В собрании приняли участие 79,5% акционеров.
Обновлено в 07:02
Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

На Украине предложили уйти от «тупой прусской системы», чтобы «переиграть россиян»

Згурец заявил, что всё это станет уходом от "тупой прусской системы" и принятием системы "гибкой британской".
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика

Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании

Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено в 14:41
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Космос

10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле

Обновлено 08 июня в 07:37
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Наука

Собаки испытывают стресс вместе с хозяевами

Уровень гормонов стресса в организме животных резко повышается, когда хозяин в депрессии Шведские ученые из университета Линчепинга провели исследование состояния собак и сравнили его с эмоциональным настроем их хозяев, сообщает oane.ws.
Обновлено 07 июня в 13:51
Игры

Прохождение нового Doom Eternal показали на E3

Обновлено в 18:25
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