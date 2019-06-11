Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в МосквеLenta.ru 17:56

Чертановский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

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