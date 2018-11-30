Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, задержанные около Крымского полуострова, переведены в Москву, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

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Украинских морских офицеров с трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября, переводят из Крыма в Москву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. Речь идет о командном составе экипажей.

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