Политика

Задержанных украинских моряков переводят в Москву
Вести.Ru
02:24

Украинских морских офицеров с трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября, переводят из Крыма в Москву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. Речь идет о командном составе экипажей.
Вести.Ru02:24
с чего всё началось

Всех моряков с задержанных у Крыма кораблей ВМС Украины перевели в СИЗО Москвы

Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, задержанные около Крымского полуострова, переведены в Москву, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
ТАСС01:11

Подробнее о событии

Командный состав задержанных украинских моряков переведут в московское СИЗО

РИА Новости02:10

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переведут в СИЗО Москвы

Ведомости01:38

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

Вести.Ru02:24

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы

RT на русском01:22

Всех моряков с задержанных у Крыма кораблей ВМС Украины перевели в СИЗО Москвы

ТАСС01:11

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, действительно переводят в СИЗО Москвы

Эхо Москвы02:03

Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

Коммерсантъ01:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
Обновлено в 04:37
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла.
Обновлено в 04:46
Политика

В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20

В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 04:44
Политика

Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.
Обновлено в 04:44
Политика

МИД России возмущён ужесточением тюремного режима Бутиной

Москва возмущена ужесточением условий содержания Марии Бутиной в американской тюрьме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:19
Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 04:46
Политика

Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram.
Обновлено в 04:49
Политика

Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

National Interest оценил новый автомат Калашникова

Обновлено в 04:38
Политика

Украина расторгнет 40 двусторонних договоров с Россией

Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН.
Обновлено в 04:39
Политика

В МИД России назвали цели «авантюры» Порошенко в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинского президента Петра Порошенко авантюрой, целью которой является сохранение власти, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Политика

В Совфеде оценили резолюцию США по Керченскому проливу

Принятие сенатом США резолюции, осуждающей действия российской стороны в Керченском проливе, показывает, что Вашингтон пытается использовать любой повод для обвинения Москвы, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Обновлено в 04:31
ещё по теме
Главное