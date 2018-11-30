Политика

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве
Ведомости
07:01

В СИЗО «Лефортово» в Москве доставили 21 украинского моряка, задержанных в Керченском проливе, еще трое находятся в больнице «Матросской Тишины».
Ведомости07:01
с чего всё началось

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово»

В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, так как находиться в военной форме иностранного государства в «Лефортово» запрещено. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
Дождь06:39

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Украинских морских провокаторов поместили в «Лефортово»

Вести.Ru10:23

Арестованных украинских моряков разместили в «Лефортово»

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Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве

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Эхо Москвы06:31

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово»

Дождь06:39
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика

Белый дом отрицает встречу Путина и Трампа «на ногах»

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