Политика
Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве
Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» в МосквеВедомости07:01
В СИЗО «Лефортово» в Москве доставили 21 украинского моряка, задержанных в Керченском проливе, еще трое находятся в больнице «Матросской Тишины».
Ведомости07:01
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с чего всё началось
В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, так как находиться в военной форме иностранного государства в «Лефортово» запрещено. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.Дождь06:39
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