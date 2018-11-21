Политика

Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину
RT на русском
00:29

Сухогруз Comet, арестованный в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину. Согласно данным мониторингового ресурса MarineTraffic, судно прошло Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море.
RT на русском00:29

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Арестованное в ответ на санкции РФ судно покинуло порт Украины

URA.Ru01:57

Арестованный в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину

Национальная служба новостей01:08

Арестованный «из-за российских санкций» сухогруз покинул Украину

Коммерсантъ01:00

Арестованный из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

Российская газета00:54

Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину

RT на русском00:29

Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

РБК00:26

Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

РИА Новостивчера в 22:52
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

Выбран новый президент Интерпола

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.
Обновлено в 02:28
Политика

Власти Украины заявили о проседании Крымского моста

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), начал проседать, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Facebook.
Обновлено в 02:22
Политика

Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста

Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 02:09
Политика

МИД Турции назвал «решенным делом» покупку российских систем С-400

Покупка Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" - решенное дело, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.
Обновлено в 02:17
Политика

ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций

"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — цитируют Данилова РИА "Новости".
Обновлено в 02:23
Политика

Каламанов назвал разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременными

Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
Обновлено в 02:06
Политика

NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.
Обновлено в 02:14
Политика

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 02:04
Политика

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин поздравил Налоговую службу с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Налоговую службу России, заметив, что это одно из важнейших направлений работы государства.
Обновлено в 01:35
Политика

Трамп хотел поручить минюсту начать уголовное преследование Клинтон

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми весной 2018 года.
Обновлено в 02:09
Политика

Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 01:29
Политика

СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США

Именно «надменное высокомерие», по мнению СМИ, ведет США к гибели.
Обновлено в 02:21
Политика

Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять позицию в торговле

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что китайские власти продолжают вести «несправедливую» политику в торговле с Соединенными Штатами.
Обновлено в 01:32
Политика

Афины настаивают на превращении «Турецкого потока» в «Греческий поток»

Обновлено в 02:05
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