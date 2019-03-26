Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банкLenta.ru 04:19
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.
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Лондонский международный арбитраж принял решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна в его споре с другим акционером банка, инвестиционным фондом Майкла Калви Baring Vostok, сообщает британская газета The Financial Times.Коммерсантъ03:11
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