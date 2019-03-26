Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банкLenta.ru 04:19

с чего всё началось

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Хоккей Леттьери может перейти в клуб КХЛ В текущем сезоне Леттьери провел 21 матч за «Рейнджерс», забросив одну шайбу при показателе полезности «-5». Также он отыграл 44 матча за фарм-клуб нью-йоркцев в АХЛ, «Хартфорд», набрав 46 (23+23) очков.

Авто Компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар P80 / C. Указанное транспортное средство было разработано специалистами Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера итальянской компании Флавио Манцони.

Авто Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Авто Skoda представила спортивную версию Octavia Компания Skoda показала новую версию Octavia под названием Dynamic +. Автомобиль доступен для покупки в Европе в кузове седан и универсал.

Происшествия СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ Главное следственное управление СК России возбудило новое уголовное дело по пыткам гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине.

Религия В РПЦ предрекли Россию без русских Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Транспорт Власти Москвы рассказали о пользе уменьшенных дорожных знаков Уменьшенные дорожные знаки в Москве помогут сократить расходы на 30% без ущерба для безопасности пешеходов, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Происшествия В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.

Авто «АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4 Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.

Единоборства Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.

Происшествия Абызова заманили в Россию для задержания Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.

Экономика Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны.

Происшествия Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Музыка «Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

Происшествия Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Интернет Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.