Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банкLenta.ru 04:19

с чего всё началось

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Происшествия Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем Twitter объявил о завершении карьеры в MMA.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Общество Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Футбол Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Политика МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу» Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».

Кино Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов» Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.

Происшествия В Брянске циркач напал с ножом на офис микрозаймов В офис финансовой организации ворвался мужчина, лицо которого скрывал шарф с эмблемой футбольного клуба, и, угрожая 33-летней сотруднице ножом, похитил из кассы 19 500 рублей.

Происшествия На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.

Экономика Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Хоккей Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Футбол Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Футбол Месси приобрел телефон и покрыл его золотом Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом приобретенный iPhone XS Max.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Политика Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Политика Facebook удалил 1900 связанных с Россией аккаунтов Facebook удалил 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией, пишут «Ведомости».

Происшествия Следователи и полицейские подрались в Калмыкии По данным газеты, стычка произошла между начальником уголовного розыска, его заместителем, двумя оперативниками с одной стороны и тремя сотрудниками управления Следственного комитета по Калмыкии с другой.

Шоу-бизнес Началова сводила концы с концами, рассказал промоутер Промоутер звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров рассказал, что российская певица Юлия Началова, ушедшая из жизни 16 марта, в последнее время испытывала серьезные финансовые трудности.

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Музыка Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.