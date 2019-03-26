Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банкLenta.ru 04:19

с чего всё началось

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.

Авто В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом Aurus В компании отметили, что проверка связана с наличием в ее линейке модели Urus, с названием которой сходно по звучанию название российского бренда.

Экономика Выбросы углекислого газа на Земле выросли до исторического максимума Международное энергетическое агентство в своем докладе сообщило, что выбросы углекислого газа на планете выросли в прошлом году на 560 миллионов тонн до исторического максимума более 33 миллиардов тонн.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.

Кино «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом Marvel Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.

Спорт РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

Общество Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к ликвидации борщевика в регионе.

Политика Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии Специальную морскую бригаду для обороны Крымского моста сформировали в Росгвардии. Подразделение расположили в городе Керчь.

Футбол Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1 Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.

Футбол «Ювентус» рассказал о состоянии Роналду Туринский «Ювентус» выступил с заявлением относительно серьезности травмы португальского нападающего Криштиану Роналду, полученной им в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сербии (1:1). — Проведенное обследование показало, что у Роналду есть небольшое повреждение мышц-сгибателей правого бедра.

Происшествия На Кубани обрушился аварийный мост через реку Хадажка Закрытый с октября 2018 года аварийный мост через реку Хадажка к семи домовладениям обрушился в Хадыженске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Авто Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.

Транспорт Власти Москвы рассказали о пользе уменьшенных дорожных знаков Уменьшенные дорожные знаки в Москве помогут сократить расходы на 30% без ущерба для безопасности пешеходов, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Хоккей Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Шоу-бизнес 55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.

Общество «Собеседник» рассказал о пентхаусе за 2 млрд рублей в собственности у тещи главы «Ростеха» Чемезова 73-летняя теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова имеет в собственности 700-метровый пентхаус на Малой Никитской улице в Москве, стоимость которого составляет 2 млрд рублей, пишет «Собеседник».

Политика В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Шоу-бизнес Маменькина дочка: Малышева использует маму-инвалида ради рейтингов шоу Похоже, что после скандальной «танцующей матки» Елена Малышева ни перед чем не остановится, и теперь ради рейтингов шоу использует свою маму-инвалида, прикрываясь заботой и любовью.