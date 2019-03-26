Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банкLenta.ru 04:19

с чего всё началось

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Политика РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Кино Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.

Кино Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Политика В правительстве прокомментировали задержание Абызова Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Общество NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Футбол Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на поле.

Политика Захарова: решение Трампа по Голанским высотам может являться предтечей «сделки века» Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может являться предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Армия и оружие Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57 Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.

Происшествия Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Музыка Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.

Футбол Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.

Культура Путин наградил молодых деятелей культуры Президент России Владимир Путин Путин вручил премии молодым деятелям культуры.

Авто McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego Компания McLaren представила полноразмерную копию суперкара Senna из детского конструктора Lego.

Политика Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве.

Авто Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".

Авто Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».

Музыка «Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.

Футбол Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.

Экономика Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7% Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.

Футбол «Барселона» интересуется Промесом Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».

Политика Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.