Политика

Арестованный в России американец оказался также британским подданным
Российская газета
вчера в 22:41

Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.
Российская газетавчера в 22:41

Подробнее о событии

Задержанный в России американец оказался также британским подданным

Газета.Ru01:12

Times узнала о британском подданстве арестованного за шпионаж американца

РБКвчера в 21:33

Задержанный американский шпион оказался британцем

Телеканал 360°вчера в 22:31

СМИ: Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США оказался также подданным Британии

RT на русскомвчера в 22:15

Times: у арестованного в России за шпионаж американца есть британское гражданство

Коммерсантъвчера в 22:15

СМИ сообщили о британском подданстве арестованного в России американца

РИА Новостивчера в 22:58

Times: задержанный в РФ американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании

ТАССвчера в 21:15
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома

Обновлено в 00:50
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Арестованный в России американец оказался также британским подданным

Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что крайне обеспокоен недавними военными учениями Российской Федерации в Венесуэле.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии

Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

Первый складной Xiaomi показали на видео

В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Палата представителей США приняла проект бюджета

Палата представителей конгресса США в четверг приняла два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

На Украине начали расследовать попытку захвата власти

Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Политика

На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который был отправлен на Украину в преддверии праздничного богослужения 7 января, задержали на местной таможне.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей

Кучеров набрал 4 очка и помог «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес Кингз»

Обновлено в 01:31
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Происшествия

В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика

Правительство Ирландии подготовило законы на случай «жесткого» Brexit

В декабре 2018 года правительство Ирландии представило всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами.
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей

Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась

Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Обновлено в 01:14
Происшествия

В Магнитогорске спасли из квартир поврежденного дома животных

Обновлено вчера в 23:05
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено 02 января в 18:49
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