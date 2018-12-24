Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Газета.Ru
вчера в 13:41

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО. Текст письма опубликовала в своем фейсбуке журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин, пишет "Украинская правда".
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