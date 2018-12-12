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Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный по делу о нарушении российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Илья Новиков. По словам юриста, командир катера будет молчать, пока не освободят его подчиненных.

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