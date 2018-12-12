Политика
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания
Арестованный командир украинского катера отказался давать показанияРИА Новости10:24
Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный по делу о нарушении российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Илья Новиков. По словам юриста, командир катера будет молчать, пока не освободят его подчиненных.
РИА Новости10:24
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Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.
— Илья Новиков, российский юристREGNUM 11:34
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