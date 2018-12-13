с чего всё началось

Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, который был арестован в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

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