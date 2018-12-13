с чего всё началось

Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, которого арестовали по делу о нарушении российской границы в районе Керченского пролива, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков. По словам защитника, Мокряк намерен молчать, пока не будут освобождены его подчиненные.

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