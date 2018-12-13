Политика
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания
Арестованный командир украинского катера отказался давать показанияИзвестия17:39
Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Известия17:39
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Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.
— Илья Новиков, российский юристREGNUM 11:34
с чего всё началось
Командир задержанного во время инцидента в Керченском проливе катера «Бердянск» Роман Мокряк отказался до дачи показаний до того, как его подчиненные не будут освобождены, сообщил его адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.Коммерсантъ14:26
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