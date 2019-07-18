Экономика
Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ планирует выкупить заводURA.Ru вчера в 17:58
Арестованный по подозрению в мошенничестве бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров планирует воспользоваться правом на обратный выкуп пакета акций предприятия. Об этом журналистам рассказал представитель «Нового потока» — компании, которая управляет активами бизнесмена.
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Структура Дмитрия Мазурова заявляет о праве обратного выкупа контроля в Антипинском НПЗ
Коммерсантъвчера в 17:01
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Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell
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Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
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Происшествия
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Информация о пропаже четырех человек - двух женщин и двоих детей поступила в правоохранительные органы накануне вечером.
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В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
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Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов
Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).
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