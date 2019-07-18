Экономика
Арестованный бывший владелец Антипинского НПЗ планирует выкупить заводOnline47.ru 06:26
Арестованный по делу о мошенничестве бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров планирует воспользоваться правом на обратный выкуп пакета акций предприятия, перешедшего к Сбербанку, сообщает РБК. В компании уточнили, что он уже ищет партнеров и ведет переговоров.
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Структура Дмитрия Мазурова заявляет о праве обратного выкупа контроля в Антипинском НПЗ
Коммерсантъвчера в 17:01
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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