Экономика

Арестованный бывший владелец Антипинского НПЗ планирует выкупить заводOnline47.ru 06:26

Арестованный по делу о мошенничестве бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров планирует воспользоваться правом на обратный выкуп пакета акций предприятия, перешедшего к Сбербанку, сообщает РБК. В компании уточнили, что он уже ищет партнеров и ведет переговоров.
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