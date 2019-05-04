Футбол

«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковГазета.Ru вчера в 16:13

Петербургский "Зенит" огласил список футболистов команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу, передает "Советский спорт".
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Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео)

Советский спорт03:34

«Зенит» опубликовал список 20 чемпионов-дебютантов, среди них — Кокорин

Чемпионатвчера в 14:41

«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков

Газета.Ruвчера в 16:13

Семаку придется сильно обновить команду. Лига чемпионов обязывает

Матч ТВ02:20

«Зенит» – чемпион! Самое главное о шестом титуле

Спорт день за днемвчера в 15:37

Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

Бомбардир.рувчера в 14:57

Дзюба впервые выиграл РПЛ. Хотя был близок к титулу еще в 2006-м

Sports.ruвчера в 10:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

Обновлено в 11:52
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Религия

У мусульман начинается строгий пост – Рамадан

Есть можно любые продукты, но только дважды в день. Завтрак – за 20 минут до восхода солнца, ужин – сразу после заката.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Политика

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Культура

Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Транспорт

Названо самое медленное шоссе Москвы

По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:17
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 09:19
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:33
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Футбол

Виктор Гончаренко: «Ошибка Набабкина не поддается никакому анализу»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 27-го тура с "Динамо" (2:2). – Главное, что стоит отметить: когда пропускаешь два, победить в принципе сложно.
Обновлено в 11:50
Авто

Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России

Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Хетафе» обыграл «Жирону» и закрепился в зоне Лиги чемпионов

«Хетафе» на своем поле переиграл «Жирону» в матче 36-го тура испанской примеры.
Обновлено в 07:54
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Происшествия

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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