«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковГазета.Ru вчера в 16:13

Петербургский "Зенит" огласил список футболистов команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу, передает "Советский спорт".

Спорт день за днем

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.

Религия У мусульман начинается строгий пост – Рамадан Есть можно любые продукты, но только дважды в день. Завтрак – за 20 минут до восхода солнца, ужин – сразу после заката.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Политика США увеличат пошлины на ряд китайских товаров Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, не исключил введения пошлин на другие товары.

Культура Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.

Транспорт Названо самое медленное шоссе Москвы По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Авто Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер» Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Футбол Виктор Гончаренко: «Ошибка Набабкина не поддается никакому анализу» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 27-го тура с "Динамо" (2:2). – Главное, что стоит отметить: когда пропускаешь два, победить в принципе сложно.

Авто Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Общество Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.

Происшествия В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать» Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.

Футбол Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).