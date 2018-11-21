Арестованный в ноябре украинскими властями в порту Мариуполя сухогруз Comet покинул территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов MarineTraffic и Vesselfinder. Согласно им, в настоящий момент судно находится в Мраморном море.

Политика Политика Представитель России проиграл выборы на пост главы Интерпола Кандидатуре вице-президента Интерпола по ЕС Александра Прокопчука участники генассамблеи организации в Дубае предпочли представителя Южной Кореи Ким Чон Яна.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

Политика Политика Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".

Политика Политика Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР Леонид Пасечник принес присягу и вступил в должность главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Политика Политика 2019-2020 годы станут перекрёстными годами России и Молдавии В рамках мероприятий по укреплению отношений между Россией и Молдавией 2019 и 2020 годы будут объявлены годом Молдавии и России и годом России в Молдавии соответственно.

Политика Политика В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

Политика Политика МИД отреагировал на новые санкции США Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М» Министерство обороны собирается продлить сроки службы ядерных ракет "Сатана" и "Тополь-М".

Политика Политика Лавров заверил Лукашенко, что МИД будут способствовать решению споров Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что внешнеполитические ведомства двух стран будут всячески способствовать решению проблемных вопросов российско-белорусских отношений.

Политика Политика Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", передает агентство Рейтер.

Политика Политика Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.

Политика Политика The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США Долговой и военные вопросы толкают США к гибели, причем речь может идти о грядущем кризисе не только для страны, но и для всего мира.

Политика Политика Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза ООН, но только не право вето, заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

Армия и оружие Армия и оружие Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль Великобритания пообещала разместить на украинской территории «для защиты свободы и демократии» дополнительный контингент своих военнослужащих, а также направить на Украину корабль британских ВМС.