Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная кашаТАСС вчера в 11:34

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
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с чего всё началось

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.
Коммерсантъвчера в 13:38

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Полковника ФСБ Черкалина, при обыске у которого нашли 12 миллиардов рублей, поместили в камеру со всеми удобствами

Эхо Москвы05:30

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

ТАССвчера в 11:34

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Коммерсантъвчера в 13:38

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Москва 24вчера в 12:47

Полковник-миллиардер из ФСБ превратил камеру СИЗО в келью

URA.Ruвчера в 20:58

Полковник ФСБ Черкалин содержится в двухместной камере СИЗО «Лефортово» и удовлетворён условиями - ОНК

Интерфакс - Россиявчера в 10:43

Полковник ФСБ с 12 миллиардами : «Хоть тапочки себе оставил»

Московский Комсомолецвчера в 10:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Общество

Радий Хабиров выделил в Башкирии сильных людей

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров выделил в республике сильных людей, за которыми видит хорошее будущее региона.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие

View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Общество

Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии

Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Общество

В Орле прошла акция «Запуск цифровых воздушных змеев»

Обновлено в 06:07
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Обновлено в 01:41
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Интернет

Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки

Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше

Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени

Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов

«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Жасмин опровергла слухи о том, что является матерью сына Киркорова

Исполнительница Жасмин опровергла слухи, которые недавно появились в отечественной прессе.
Обновлено в 06:41
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
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