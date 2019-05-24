Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная кашаТАСС вчера в 11:34

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Читать в источнике
с чего всё началось

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.
Коммерсантъвчера в 13:38

Подробнее о событии

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

ТАССвчера в 11:34

Полковник-миллиардер из ФСБ превратил камеру СИЗО в келью

URA.Ruвчера в 20:58

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Коммерсантъвчера в 13:38

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Москва 24вчера в 12:47

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток, похвалил условия в СИЗО

Эхо Москвы08:00

Полковник ФСБ Черкалин содержится в двухместной камере СИЗО «Лефортово» и удовлетворён условиями - ОНК

Интерфакс - Россиявчера в 10:43

Полковник ФСБ с 12 миллиардами : «Хоть тапочки себе оставил»

Московский Комсомолецвчера в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Футбол

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

Обновлено в 08:03
Наука

Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов

Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено вчера в 05:05
Хоккей

Сборная России назвала состав на полуфинал ЧМ-2019 с Финляндией

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на полуфинальный матч ЧМ-2019 против Финляндии.
Обновлено в 08:28
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

Обновлено в 08:14
Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Обновлено в 08:19
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу

Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Здоровье

В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы

Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Наука

Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти

Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Общество

Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника

Обновлено в 08:53
Транспорт

Закрытые станции фиолетовой ветки метро Москвы могут открыть досрочно

Ограничения в работе Таганско-Краснопресненской линии метрополитена связаны с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии от «Некрасовки» до «Косино».
Обновлено в 06:26
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

У берегов Новой Каледонии акула напала на ребенка

Акула напала на мальчика возле берега Новой Каледонии в Тихом океане.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах

Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.
Обновлено вчера в 08:13
Культура

Под Кингисеппом приглашают на раскопки времен Ивана Грозного

Участникам экспедиции предстоит продолжить аккуратную и неспешную работу на месте Михайловского погоста и Пятницкого монастыря на Ивангородской дороге.
Обновлено в 06:54
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании

Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном

Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное