Политика

Арестованной в США россиянке Бутиной вынесут приговор 26 апреляRambler News Service 10:30

Судья американского окружного суда назначил дату вынесения приговора россиянке Марии Бутиной на 26 апреля 2019 года, передает Reuters. Бутину арестовали в США по обвинению в сговоре с целью работы в США в качестве агента России без предварительного уведомления генпрокурора страны.
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Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

ТАСС10:40

Названа дата вынесения приговора Марии Бутиной

Известия10:28

Бутину могут выслать из США сразу после приговора, заявил адвокат

РИА Новости10:31

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

RT на русском10:15

Названа дата вынесения приговора Бутиной

Газета.Ru10:14

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Интерфакс10:26

Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26-го апреля

Эхо Москвы10:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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