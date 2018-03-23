Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО МосквыВести.Ru 12:33
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
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