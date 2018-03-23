Происшествия

Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО МосквыВести.Ru 12:33

В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
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Главу налоговой инспекции по ЮАО арестовали по подозрению во взяточничестве

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Начальницу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку

Дождь14:23

Суд арестовал главу налоговой инспекции по ЮАО М.Андреянову по подозрению во взяточничестве

Агентство Москва12:20

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

РБК13:12

Начальника налоговой инспекции по ЮАО арестовали по делу о взятке

Москва 2412:44

В Москве арестовали главу налоговой инспекции по Южному административному округу

Говорит Москва13:15

Суд арестовал главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы по делу о крупной взятке

ТАСС11:26
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