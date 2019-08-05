"Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке", - уточнил источник.

с чего всё началось

По версии следствия, Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое, его задержали, когда он пришел за похищенными деньгами в банк, где они лежали в ячейке, рассказал собеседник агентства. 5 июля военный суд в Москве арестовал пять сотрудников ФСБ, еще двое были отправлены под домашний арест.

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